Делегация Туркменистана приняла участие в форуме ВТО по вопросам интеграции стран ЦА

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики Б. Ялаковым приняла участие в форуме высокого уровня «Регион ЦАРЭС и многосторонняя торговая система: углубление интеграции в Центральной Азии и за её пределами», который состоялся 22–23 октября в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.

Организаторы форума — ВТО совместно с Азиатским банком развития (АБР), сообщает МИД Туркменистана.

Б.Ялаков в своём выступлении подчеркнул значимость поэтапной интеграции Туркменистана в многостороннюю торговую систему, отметив приоритет гармонизации национального законодательства с нормами ВТО и укрепления регионального сотрудничества для расширения торгово-экономических связей.

На полях форума туркменская делегация встретилась с руководством Всемирной торговой организации. Стороны обсудили текущие шаги по вступлению Туркменистана в ВТО, обмен опытом с государствами-членами, а также возможности технической и консультативной поддержки со стороны международных партнёров.