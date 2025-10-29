В Туркменистане провели студенческий хакатон по применению ИИ в логистике

Недавно Министерство образования Туркменистана и Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана совместно с высшими учебными заведениями страны провели хакатон по разработке программного обеспечения, демонстрирующего возможности применения технологий искусственного интеллекта в логистике.

По итогам конкурс Гран-при завоевал Институт Министерства внутренних дел Туркменистана, 1-е место — Институт инженерных и транспортных коммуникаций Туркменистана, 2-е место разделили между собой Туркменский государственный энергетический институт, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммеда Азади, 3-е место — Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова Туркменистана и Туркменский государственный институт физической культуры и спорта.

Напомним, что хакатон – это IT соревнование, в котором несколько разработчиков или команд выполняют поставленную задачу на время.