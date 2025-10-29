«Алтын Асыр» – «Паро»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги вызова АФК

Туркменский футбольный клуб «Алтын Асыр» во вторник сыграет против бутанского «Паро» в рамках второго тура группового этапа Лиги вызова АФК. Встреча начнется в 17:00 по ашхабадскому времени, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале бутанского клуба.

В первом туре футболисты «Алтын Асыра» одержали минимальную победу со счетом 1:0 над кыргызской «Абдыш-Атой». Матч состоялся в столице Бутана Тхимпху, где в группе A Западной зоны в централизованном формате борьбу за выход в четвертьфинал ведет также оманский «Аль-Шабаб».

В сезоне 2025/26 за трофей Лиги вызова АФК борются 20 клубов, распределенных по географическому признаку на две зоны – Западную и Восточную. Матчи в пяти группах проходят в централизованном формате, в рамках которого каждая команда встречается со своими соперниками по одному разу. Все команды за участие в групповом турнире получат по 100 тыс. долларов.

По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут восемь команд: три победителя групп и лучшая среди команд, занявших вторые места в Западной зоне, а также две лучшие из каждой группы Восточной зоны. Матчи плей-офф пройдут с разъездами. Четвертьфинальные встречи состоятся в марте, полуфиналы – в апреле 2026 года, финал запланирован на 9 мая 2026 года.

В предыдущем розыгрыше турнира победителем Лиги вызова АФК стал действующий чемпион Туркменистана «Аркадаг».