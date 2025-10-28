Школьная команда Туркменистана примет участие в «Олимпиаде роботов» в Панаме

Команда школьников «Огузробот» представит Туркменистан на престижном международном конкурсе по робототехнике «First Global Challenge 2025» в Республике Панама.

Соревнования, которые также называют «Олимпиадой роботов», пройдут с 29 октября по 1 ноября и объединят молодежь из 190 стран.

В состав туркменской сборной вошли учащиеся специализированной 97-й средней школы Ашхабада с углубленным изучением языков: Чарыев Ысмайыл, Гылычмухаммедов Эмирхан, Чолуков Азнавур, Гулов Ширмухаммет и Оразгелдиев Гурбангелди. Руководит командой опытный преподаватель Мырат Сахетгулыев.

В течение последних месяцев команда «Огузробот» интенсивно готовилась к турниру в учебном центре «Кямил билим». Ребята успешно разработали дизайн робота, написали программное обеспечение и провели всестороннее тестирование.

«Уровень подготовки школьников высокий. Мы надеемся на хорошие результаты. Это соревнование — отличная возможность для нашей молодежи получить международный опыт и усовершенствовать творческие и инженерные навыки», — отметил Мырат Сахетгулыев.

«First Global Challenge» — это международное соревнование по робототехнике, организованное по типу Олимпийских игр. Тема этого года посвящена равновесию экосистемы и направлена на представление молодежных решений по защите окружающей среды.