Туркменистан и Россия обсудили ситуацию в Афганистане и Центральной Азии

Туркменистан и Россия провели обмен оценками глобальных и региональных угроз безопасности на современном этапе, включая ситуацию в Афганистане и Центральной Азии. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В понедельник в Москве прошли консультации по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и РФ с участием представителей соответствующих органов двух государств. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, а российскую сторону – заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

Встреча была организована в рамках практической реализации Программы сотрудничества между МИД Туркменистана и МИД России на 2025–2026 годы, подписанной в июне текущего года.

«В ходе консультаций состоялся обмен оценками глобальных и региональных угроз безопасности на современном этапе, включая ситуацию в Афганистане и Центральной Азии», – говорится в сообщении на сайте МИД Туркменистана.

Особый акцент участники переговоров сделали на туркмено-российском взаимодействии в области безопасности и по противодействию новым вызовам и угрозам в двустороннем формате.

Констатировав эффективное взаимодействие в рамках международных организаций, дипломаты рассмотрели вопросы туркмено-российского взаимодействия в области безопасности и по противодействию новым вызовам и угрозам в рамках многосторонних структур.

Было обращено внимание на важность обобщения и анализа передовой практики, а также повышения потенциала органов государственной власти, наделенных полномочиями в области информационной безопасности.

Подтвержден настрой на тесную внешнеполитическую координацию и взаимную поддержку в данном направлении. Стороны условились поддерживать регулярные рабочие контакты.