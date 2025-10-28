Трамп пригласил Президента Туркменистана на саммит Центральная Азия – США

Президент США Дональд Трамп направил приглашение главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову принять участие во встрече лидеров стран Центральной Азии, которая пройдет в Вашингтоне 6 ноября, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

«Я хотел бы пригласить Вас в Белый дом на встречу с другими главами государств Центральной Азии, которая состоится 6 ноября 2025 года, чтобы обсудить пути укрепления и расширения отношений между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии», – говорится в послании.

Трамп отметил, что на встрече планируется обсудить пути расширения экономических связей, укрепления безопасности и развития сотрудничества между США и государствами региона.

«Я убежден, что вместе мы сможем достичь выдающихся результатов», – подчеркнул американский президент.