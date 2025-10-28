Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане посетила Лебапский велаят

Постоянный представитель Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в Туркменистане г-жа Нарине Саакян и заместитель постоянного представителя г-н Томица Паович совершили однодневную рабочую поездку в Лебапский велаят.

В ходе визита они приняли участие в Марафоне, посвящённом 80-летию создания ООН, а также провели ряд встреч.

«Отмечая 80-летие ООН, марафоны были организованы во всех пяти велаятах Туркменистана, чтобы продемонстрировать вовлеченность сообществ, солидарность и приверженность ООН делу мира, здорового образа жизни и устойчивого развития», – отметила Нарине Саакян.

В ходе встречи с заместителем хякима Лебапского велаята Шохратом Ходжаназаровым были обсуждены вопросы текущего сотрудничества по совместному проекту «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», финансируемому Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемому ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.Также Н. Саакян встретилась с женщинами – участницами данного проекта ПРООН, в том числе с членами инициативной группы пчеловодов, которые демонстрируют, как местные сообщества развивают альтернативные, устойчивые к изменению климата источники средств к существованию. Далее постпред ПРООН приняла участие в церемонии награждения победителей конкурса «Зелёные идеи: женщины и климат», направленного на поощрение жителей Дашогузского и Лебапского велаятов в разработке инновационных, устойчивых к изменению климата бизнес-идей, направленных на укрепление местной экономики и продвижение участия женщин в процессах принятия решений.

В рамках визита состоялся официальный запуск второго этапа инициативы «Future Skills Academy» в Туркменабате. Мероприятие было организовано в рамках национального странового компонента регионального проекта «Содействие устойчивым сообществам для предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ) в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии и реализуемого ПРООН в Туркменистане в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

В ходе мероприятия молодежь узнала о целях «Future Skills Academy», предлагаемых курсах, процессе подачи заявок, а также о возможностях наставничества и практического обучения.

Сессия также включала интерактивную программу по трудоустройству. Параллельно с этим прошла ярмарка вакансий «Connect and Impress», где работодатели, молодёжь и местные партнёры обменялись контактами, получили консультации и обсудили перспективы трудоустройства в регионе.