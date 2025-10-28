В Туркменистане издан новый номер международного журнала «Проблемы освоения пустынь»

В Туркменистане издан новый номер международного научно-практического журнала «Проблемы освоения пустынь», сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Журнал публикуется с января 1967 года. Его редколлегия, как и авторский круг состоит из видных учёных-пустыноведов Туркменистана, России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Израиля.

Издание представляет собой площадку для публикации научных разработок, открытий и достижений, результатов многолетних исследований.

В новый номер вошло свыше одиннадцати объёмных статей и несколько коротких сообщений.

Среди постоянных тем – проблематика Арала, разработка полезных ископаемых, инновации в науке и технике, экспедиционные отчёты, предложения для ТЭК, нефтехимии, а также юбилеи.

С электронной версией журнала можно ознакомиться на сайте Академии наук Туркменистана.