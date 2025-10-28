В Душанбе состоялся Молодёжный диалог, посвящённый юбилеям нейтралитета Туркменистана и ООН

24 октября 2025 года в Национальной библиотеке Душанбе прошёл Молодёжный диалог, приуроченный к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, 80-летию ООН и Международному году мира и доверия, сообщило Turkmenportal диппредставительство Туркменистана в Душанбе.

Организаторами мероприятия выступили посольство Туркменистана в Таджикистане совместно с Постоянным Представительством ООН в Таджикистане, МИД и Комитетом по молодёжи и спорту Республики Таджикистан. Форум собрал представителей органов власти, международных организаций, дипломатический корпус и молодёжь Таджикистана.

Посол Туркменистана в Таджикистане А. Гочмырадов в приветственном слове отметил особую значимость развития молодёжного сотрудничества в контексте юбилея ООН и провозглашения 2025 года Международным годом мира и доверия. Было подчёркнуто, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1995 года, является основой внешней политики страны и философией мирного сосуществования.

Гочмырадов также сообщил, что на 80-й сессии Генассамблеи ООН Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинул инициативы по укреплению глобального мира, включая учреждение Международного дня посредничества.

Постоянный координатор ООН в Таджикистане Парвати Рамасвами высоко оценила вклад Туркменистана в продвижение идей нейтралитета и доверия, назвав политику страны примером конструктивного подхода к международным отношениям.

В диалоге приняли участие представители молодёжи, в том числе практиканты Института международных отношений МИД Туркменистана, которые представили презентации о роли молодого поколения в укреплении культуры мира и вкладе Туркменистана в реализацию инициатив ООН.