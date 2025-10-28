Ашхабад готовится к международной выставке и конференции «Туркментел-2025»

С 12 по 14 ноября в Ашхабаде состоится Международная выставка и научная конференция «Туркментел-2025», посвящённая современным информационно-коммуникационным технологиям. Как сообщили в Министерстве связи Туркменистана, мероприятие станет важной региональной платформой для обмена опытом, демонстрации инноваций и обсуждения актуальных задач цифрового развития.

В форуме примут участие представители государственных органов, международных организаций, учёные, эксперты и предприниматели из Туркменистана и других стран. Основное внимание будет уделено телекоммуникациям, спутниковым технологиям, цифровым решениям, искусственному интеллекту и кибербезопасности. В рамках «Туркментел-2025» также состоится конкурс инновационных проектов «Цифровое решение-2025» с награждением победителей ценными призами и Почетными дипломами.

Программа выставки включает презентацию новых цифровых проектов, демонстрацию разработок туркменских IT-специалистов, установление деловых контактов и подписание соглашений. Мероприятие пройдет в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: проспект Чандыбиль, 143.