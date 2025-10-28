Австрия отметила 70-летие постоянного нейтралитета

26 октября Австрия отпраздновала свой главный национальный праздник – День независимости и День постоянного нейтралитета. В этом году исполнилось 70 лет с момента провозглашения постоянного нейтралитета страны.

Идеи австрийского нейтралитета зародились после Первой мировой войны, которая привела к распаду Австро-Венгерской империи. Уже тогда глава последнего правительства монархии Х. Ламмаш выступал за создание независимой и нейтральной республики по швейцарскому образцу.

После освобождения Австрии Советским Союзом в марте-мае 1945 года страна была восстановлена в довоенных границах под протекторатом четырех держав антигитлеровской коалиции. Согласно исследованию 1947 года, проведенному американскими оккупационными властями, 78% австрийского населения высказывались за нейтралитет по швейцарскому образцу.

Впервые на официальном международном уровне вопрос о нейтралитете Австрии был поднят в феврале 1954 года на Берлинском совещании министров иностранных дел. 15 апреля 1955 года в Москве был подписан меморандум, согласно которому Австрия обязалась постоянно придерживаться нейтралитета по примеру Швейцарии.

Через месяц в Вене министры иностранных дел четырех держав и Австрии подписали Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрийской Республики.

26 октября 1955 года, после вывода всех оккупационных войск, Национальный совет Австрии одобрил Федеральный конституционный закон о нейтралитете. Согласно документу, страна не будет вступать ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории иностранных военных баз.

Статус нейтралитета позволил Австрии стать членом Европейского Союза в 1995 году. Сегодня это развитое европейское государство с высоким уровнем жизни, занимающее верхние позиции в международных рейтингах деловой активности и экологической чистоты.

Дипломатические отношения между Австрией и Туркменистаном были установлены 16 октября 1992 года и продолжают развиваться на политическом, экономическом и культурно-гуманитарном уровнях.