Президент Туркменистана поздравил соотечественников с национальным праздником алабая

Сегодня в Туркменистане отмечается национальный праздник туркменского алабая. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное обращение согражданам.

«Дорогие соотечественники! Уважаемые собаководы! От всей души поздравляю вас с Праздником туркменского алабая, отмечаемого как символ почитания нашего национального наследия в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства! Желаю вам больших успехов в деле разведения туркменских алабаев – нашей национальной гордости и достояния, по их популяризации в мире и совершенствованию искусства собаководства!», — говорится в Обращении.

Этот самобытный праздник, отмечаемый в честь туркменского алабая, имеет особое значение в Международный год мира и доверия. Туркменские алабаи обладают природным качеством защитника дома, мира и является образцом верности.

Сегодня туркменский алабай, сохранивший свой первозданный облик, стал одним из символов понятий красоты, материальных и духовных ценностей нашего народа. Туркменский народ, занимавшийся выращиванием чистокровных скакунов, создал образцовую систему разведения породистых собак.

«Наши предки воспитали в алабаях такие качества, как преданность хозяину, бдительность, сообразительность и смелость. Чистокровные алабаи – замечательный вклад древнего туркменского народа в мировую культуру», — подчеркнул Президент.

В целях развития этой важной отрасли в стране была создана Международная ассоциация «Türkmen alabaý itleri», что служит мощным импульсом для дальнейшего укрепления сотрудничества с разными странами мира. Также в Туркменистане и широкой популяризации достижений в этой области среди мировой общественности учреждён журнал «Türkmeniň nusgalyk alabaýy». В стране созданы центры туркменских алабаев, соответствующие международным стандартам.

В рамках Праздника туркменского алабая проводятся различные соревнования. Алабаи, выращенные отечественными собаководами, приглашаются к участию в конкурсе за звание «Ýylyň türkmen edermen alabaýy». Это хорошая возможность для демонстрации прекрасных характеристик туркменских алабаев, по праву являющихся воплощением красоты. Это наглядный пример комплексной работы по разведению алабаев, сохранению их чистокровности и популяризации в мире.

«Мы и впредь будем уделять большое внимание развитию отрасли собаководства, налаживанию эффективного международного сотрудничества в этой области, обмену опытом со странами мира, дальнейшему улучшению условий жизни и труда наших собаководов», — отметил глава государства, сообщает ТДХ.