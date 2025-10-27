Представлен Redmi K90 Pro Max с сабвуфером и 5-кратным телескопом

Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K90 Pro Max — самую продвинутую модель в серии. Устройство построено на платформе Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5 и стало первым в линейке Redmi, получившим перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Смартфон оснащён 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, технологией DC Dimming и защитой Qingshan Eye Protection 3.0. На задней панели — металлическая рамка и внешний динамик с пометкой Sound by Bose. Производитель отмечает наличие акустической системы 2.1 с сабвуфером, что делает устройство уникальным среди смартфонов бренда.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Light Hunter 950, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (18 мм) и перископический объектив с 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом, а также оптической стабилизацией OIS.

Батарея ёмкостью 7560 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную — 50 Вт и обратную зарядку до 22,5 Вт.

Модель будет доступна в трех цветовых вариантах – белом, чёрном, а также в синем, выполненном в джинсовом стиле.

Цена базовой версии (12 ГБ + 256 ГБ) начинается от 560 долларов, старшая конфигурация (16 ГБ + 1 ТБ) стоит 745 долларов.

Также компания представила Redmi K90 Standard Edition, который преподносится как «самый совершенный базовый смартфон серии K». Он построен на платформе Snapdragon 8 Elite, оснащён аккумулятором на 7100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки и дисплеем 6,59 дюйма Super Pixel Full RGB.

Новинка получила улучшенную камеру с тремя модулями: два по 50 Мп (основной и телеобъектив с 2,5-кратным зумом) и один 8 Мп (сверхширокоугольный). Также есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, чип NFC и защита от пыли и воды IP68.

Модель доступна в чёрном, голубом, белом и светло-фиолетовом цветах. Цены начинаются от 355 долларов за версию 12 ГБ + 256 ГБ и достигают 545 долларов за вариант с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.