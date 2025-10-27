Лионель Месси получил «Золотую бутсу» и установил рекорд по голам в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир регулярного сезона МЛС. Награду 38-летнему аргентинцу вручили перед матчем 1/8 финала плей-офф против «Нэшвилла».

За 28 матчей регулярного чемпионата Месси забил 29 голов и на пять мячей опередил ближайших соперников. Второе место разделили Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» и Сэм Сарридж из «Нэшвилла» — у обоих по 24 гола.

Месси продолжил забивать и сразу после получения трофея. Первый матч плей-офф «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» со счётом 3:1, а аргентинец оформил дубль.

Таким образом Месси довел число голов за «Интер Майами» в 2025 году до 39 с учетом всех турниров — это новый рекорд МЛС по количеству голов за календарный год. Предыдущее достижение — 38 голов — принадлежало Дени Буанге (2023 год) и Карлосу Веле (2019 год).

Следующая встреча между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» состоится 2 ноября.

Ранее «Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси, новое соглашение рассчитано до декабря 2028 года.