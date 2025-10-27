Комета размером с Манхэттен привлекла внимание международных астрономов

Астроном Ави Лёб из Гарвардского университета высказал предположения о необычных характеристиках кометы 31/ATLAS, приближающейся к внутренней части Солнечной системы.

Объект размером с Манхэттен и массой около 33 миллиардов тонн значительно превосходит ранее наблюдавшиеся межзвёздные тела. По словам учёного, цитируемого изданием The New York Post, масса 31/ATLAS как минимум в тысячу раз больше массы предыдущих подобных объектов.

Лёб отметил ряд нетипичных особенностей кометы, включая так называемый антихвост — поток частиц, направленный в сторону Солнца, а не от него, что противоречит обычному поведению комет. Кроме того, зафиксирован выброс материала, содержащего никель без присутствия железа, что является редким явлением для космических объектов такого типа.

Учёный также указал на негравитационное ускорение кометы и её траекторию, которая предполагает сближение с несколькими планетами Солнечной системы, включая Юпитер, Венеру и Марс.

Несмотря на то, что NASA не заявляло об угрозе со стороны 31/ATLAS, Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) инициировала программу мониторинга объекта. Наблюдательная кампания по уточнению траектории кометы запланирована на период с 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года.

Лёб призвал международное сообщество сохранять внимание к данному объекту и быть готовым к возможным непредсказуемым событиям.