Карточку с автографом Майкла Джордана продали за рекордные $2,7 млн

Коллекционная карточка с изображением и автографом легендарного баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе за 2,7 миллиона долларов. Это рекордная цена для экземпляра, купленного на вторичном рынке, сообщает пресс-служба аукционного дома Goldin Auctions.

Как уточняет ESPN, карточки были выпущены компанией Fleer в 1986 году. В 2024-м Джордан подписал девять таких экземпляров на закрытой автограф-сессии. Летом одну из них уже продали на торгах Joopiter за 2,5 миллиона долларов.

Основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин отметил, что подобные находки представляют особую ценность для коллекционеров: «Карточки с автографами величайших спортсменов являются вершиной коллекционирования. Этот рекорд подтверждает не только долговечность наследия Джордана, но и растущую ценность подписанных карточек, особенно когда они находятся в идеальном состоянии».

Майкл Джордан — один из самых известных баскетболистов в истории. Он шесть раз становился чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз», дважды выигрывал Олимпийские игры и шесть раз признавался «Самым ценным игроком» финала НБА. В 2009 году его имя было внесено в Зал славы баскетбола.