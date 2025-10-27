В Риме при участии президента Туркменистана открылась выставка «Древние цивилизации Туркменистана»

В рамках официального визита в Италию президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана».

Экспозиция стала результатом многолетнего сотрудничества Туркменистана и Италии в сфере археологии и охраны культурного наследия. На протяжении более 30 лет итальянские археологи совместно с туркменскими специалистами проводят раскопки на территории страны. Это сотрудничество позволило выявить, изучить и представить широкой публике значимые исторические находки.

Выставка открылась в зале Palazzo dei Conservatori Капитолийского музея в Риме. В экспозицию вошли археологические артефакты из Маргианы (III–II тысячелетия до н. э.) и древней Парфии, в том числе из археологического комплекса Ниса (II век до н. э. – I век н. э.).

Посетители смогут увидеть золотые ожерелья с полудрагоценными камнями из Гонур-депе, глиняные головы, изображающие правителей и воинов, а также ритоны из слоновой кости эпохи эллинизма.

Выставка продлится до 12 апреля 2026 года.