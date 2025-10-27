В Германии выбрали лучшие авто 2026 года — среди них нет немецких брендов

Жюри конкурса «Автомобиль года в Германии 2026» (GCOTY) объявило победителей в пяти основных номинациях. Впервые за долгое время ни один из отмеченных автомобилей не принадлежит немецким маркам. Победителями стали модели из США, Южной Кореи и Чехии.

Главного триумфатора жюри назовёт 17 ноября, однако, по прогнозам экспертов, им, скорее всего, станет одна из уже выбранных машин.

Конкурс GCOTY делит рынок на категории по стоимости автомобилей. В сегменте бюджетных моделей (до 25 тысяч евро) лучшим признан Dacia Bigster, среди компактных машин (от 25 до 40 тысяч евро) победил Skoda Elroq, в премиум-классе (от 40 до 70 тысяч евро) — Hyundai Ioniq 9, а в категории люкс (свыше 70 тысяч евро) первое место занял Cadillac Vistiq. Титул «Спорткар года» достался Lucid Air Sapphire.

Итоговый список показывает: из пяти победителей четыре — кроссоверы и столько же электромобилей. Для сравнения, в прошлом году ситуация была иной: главный приз и звание лучшей премиальной модели получил BMW 5 Series, «спорткаром года» стал Porsche 911 GTS, а в отдельной электрической номинации, которой в этом году нет, победил Audi Q6.