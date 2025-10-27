«Барселона» подписала спонсорский контракт с Uber

Футбольный клуб «Барселона» объявил о начале сотрудничества с сервисом поиска и заказа такси Uber. Соглашение рассчитано до 2027 года и, по данным издания Mundo Deportivo, будет приносить клубу около €1 млн в год.

Как сообщили в пресс-службе «Барселоны», партнёрство направлено на улучшение мобильности болельщиков в дни матчей и оптимизацию трафика возле стадиона «Камп Ноу».

В рамках сотрудничества клуб и Uber выпустят лимитированную серию из 30 электромобилей CUPRA Tavascan, окрашенных в цвета каталонского клуба. Эти машины можно будет вызвать через приложение Uber. К открытию обновлённого «Камп Ноу» компания оборудует специальные зоны для посадки и высадки пассажиров.

«Барселона вдохновляет не только болельщиков, но и весь город. Мы надеемся, что фанатам понравится поездка на электромобиле в цветах их любимой команды», — подчеркнул генеральный менеджер Uber в Испании и Португалии Фелипе Фернандес Арамбуру.

Кроме того, реклама Uber и Uber Eats появится на территории стадиона и вокруг него — на баннерах, электронных щитах и официальных транспортных средствах клуба. Партнёр также получит право использовать изображения игроков и проводить мероприятия на «Камп Ноу».