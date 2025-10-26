«Ussat Sürüji» запустила в Туркменистане услугу профессионального сопровождения детей KidsWay

Туркменская компания «Ussat Sürüji» представила новый сервис KidsWay — профессиональное сопровождение детей от дома до школы, детского сада, кружков и других мест назначения. Услуга предназначена для работающих родителей и семей, которые заботятся о безопасности своих детей в пути. О новом направлении работы компании рассказала заместитель директора по развитию сервиса Лола Нурназарова.

— Лола, расскажите, что такое KidsWay и кому подойдёт эта услуга?

— KidsWay — это услуга профессионального сопровождения детей от двери до места назначения и обратно. Мы сопровождаем детей в школу, детский сад, на кружки, спортивные секции, мероприятия — в любое место, куда необходимо его доставить. Услуга подойдёт родителям, которые работают и не всегда могут лично отвезти ребёнка, семьям без автомобиля или с ограниченным временем, и главное — тем, кто заботится о безопасности и комфорте своего ребёнка в каждый момент его пути.

— Какие варианты сопровождения вы предлагаете?

— Мы предлагаем разные форматы: пешее сопровождение для коротких маршрутов, сопровождение на автобусе как экономичный вариант для регулярных поездок, сопровождение на такси — быстро и удобно, а также сопровождение на авто премиум-класса от двери до двери с персональным водителем. Дополнительно предоставляем завтрак в дороге, SMS-оповещение родителей на каждом этапе поездки и индивидуальные условия под каждого ребёнка.

— Расскажите подробнее о сопровождении на автобусе.

— Это отличный вариант для родителей, которые не могут лично сопровождать ребёнка и не имеют возможности нанять машину с водителем. По стоимости это значительно выгоднее, чем поездка на такси или персональном автомобиле. Мы назначаем опытного сопровождающего, который забирает ребёнка из дома, вместе они идут к остановке, сопровождающий помогает с билетами, посадкой и высадкой. По прибытию к учебному заведению передаёт ребёнка преподавателю и сообщает родителям о прибытии.

— Какие обязанности у сопровождающего?

— Сопровождающий держит ребёнка за руку при переходе дорог и в людных местах. В автобусе обеспечивает ребёнку сидячее место и контролирует его поведение — чтобы ребёнок не выглядывал из окна, не прислонялся к двери и держал личные вещи в сохранности. На обратном пути помогает убедиться, что ребёнок ничего не забыл в классе, не покупает ничего без разрешения родителей и не отклоняется от маршрута.

— Как родители узнают, что всё прошло хорошо?

— Мы регулярно информируем родителей по SMS на каждом этапе маршрута — когда ребёнок сел в автобус, прибыл в школу и так далее. Родители всегда в курсе, что их ребёнок в безопасности.

— Вы упомянули, что сопровождающий учит ребёнка самостоятельности?

— Да, это очень важно. Наша цель — помочь родителям избавить их от ежедневной заботы доставить и забрать ребёнка. Наш сопровождающий ежедневно объясняет ребёнку, как правильно собираться, ориентироваться на маршруте, какие меры безопасности соблюдать в автобусе и в дороге, что делать, если пропустил остановку. Всё это помогает ребёнку быстро научиться ездить самостоятельно.

— Какие отзывы вы получаете от родителей?

— Родители отмечают, что чувствуют спокойствие и уверенность. Многие говорят, что услуга помогает сэкономить время и нервы, особенно в утренние часы. Наши сопровождающие всегда на связи и готовы оперативно информировать родителей о любых важных моментах.

— Как оформить услугу?

— Всё просто — достаточно позвонить нам по номеру +993 71 65-98-58 или написать через мессенджеры и заполнить электронную заявку. Мы подберём сопровождающего и организуем всё быстро и надёжно.