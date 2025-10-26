GRATA International Turkmenistan приглашает бизнесменов на семинар о роли юристов

Офис международной юридической компании GRATA International в Туркменистане организует 31 октября бесплатный бизнес-семинар на тему «Почему каждому бизнесу нужен юрист». Мероприятие пройдет с 9:00 до 13:00 в коворкинг-центре «Ish Nokady», расположенном в бизнес-центре «Аркач» в Ашхабаде.

Семинар объединит практикующих юристов и представителей деловых кругов для обсуждения ключевых аспектов корпоративного и договорного права, а также налогообложения. С докладами выступят ведущие эксперты компании: управляющий партнер Икбал Саид Алауддин, советник Мекан Бяшимов, старшие юристы Сердар Аманов и Лачин Амандурдыева, а также юрист Аннаменгли Розымурадова.

Программа включает четыре тематических блока:

Введение в деятельность GRATA International Hukuk Consulting;

Корпоративное право и создание правовой основы бизнеса;

Договорное право как инструмент защиты интересов компании, а также

Понимание налоговых обязательств.

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке: форма регистрации .

Мероприятие открыто для специалистов из всех сфер бизнеса.