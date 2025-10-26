GRATA International Turkmenistan приглашает бизнесменов на семинар о роли юристов
Офис международной юридической компании GRATA International в Туркменистане организует 31 октября бесплатный бизнес-семинар на тему «Почему каждому бизнесу нужен юрист». Мероприятие пройдет с 9:00 до 13:00 в коворкинг-центре «Ish Nokady», расположенном в бизнес-центре «Аркач» в Ашхабаде.
Семинар объединит практикующих юристов и представителей деловых кругов для обсуждения ключевых аспектов корпоративного и договорного права, а также налогообложения. С докладами выступят ведущие эксперты компании: управляющий партнер Икбал Саид Алауддин, советник Мекан Бяшимов, старшие юристы Сердар Аманов и Лачин Амандурдыева, а также юрист Аннаменгли Розымурадова.
Программа включает четыре тематических блока:
- Введение в деятельность GRATA International Hukuk Consulting;
- Корпоративное право и создание правовой основы бизнеса;
- Договорное право как инструмент защиты интересов компании, а также
- Понимание налоговых обязательств.
Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке: форма регистрации.
Мероприятие открыто для специалистов из всех сфер бизнеса.