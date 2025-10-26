Два туркменских вуза подписали меморандумы о взаимопонимании с Университетом Вайоминга

В рамках рабочей поездки в США делегация Туркменистана под руководством заместителя министра образования страны Азата Атаева посетила Университет штата Вайоминг (University of Wyoming, UW).

В программе посещения были: приветственная сессия и переговоры с руководством университета, профильные дискуссии по направлениям, презентация для кампусного сообщества и итоговая координационная встреча с международной командой UW, сообщает Министерство образования Туркменистана.

В ходе встречи с руководством университета были обсуждены приоритетные области взаимодействия и практические форматы реализации: оформление договорённостей в меморандумы, запуск совместных учебных модулей и академических обменов, использование цифровой учебной среды университета (WyoCourses/Canvas) для со-преподавания и обмена материалами.

Далее прошла встреча в Колледже бизнеса. Делегации представили прикладные возможности обучения: трейдинг-лабораторию со стендами рыночной аналитики и модель «студенческого фонда» (отработка стратегий на реальных данных и с реальной финансовой ответственностью в учебных целях), а также курсы и проекты по бизнес-аналитике, поведенческой бухгалтерии и блокчейн-технологиям.

На сессии по педагогическому направлению были обговорены следующие направления сотрудничества: языковая подготовка (академический английский), инклюзивное образование, современные подходы дошкольной и начальной педагогики, совместные онлайн-занятия «класс-к-классу», гостевые лекции и летние школы. Согласованы проработка унифицированных силлабусов, обмен методическими материалами и настройка цифровой среды UW для совместного преподавания и мониторинга освоения.

По результатам визита стороны подписали меморандумы о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом мировых языков имени Д. Азади и Университетом Вайоминга, а также между Туркменским государственным финансовым институтом и Университетом Вайоминга.

В ближайшем академическом семестре планируется запуск первых пилотных проектов: коротких модулей по бизнес-аналитике/финансовой грамотности и блокчейн-кейсам, COIL-занятий по языковой подготовке и инклюзивной педагогике, а также разработка «дорожных карт» по обменам преподавателей и летним школам.

Стороны подтвердили нацеленность на практический результат и регулярный обмен прогрессом, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Туркменистан и Университет Монтаны наметили запуск совместных краткосрочных курсов.