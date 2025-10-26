В Университете Вайоминга прошла презентация в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана

По инициативе и при организации Посольства Туркменистана в США в кампусе Университета Вайоминга состоялась торжественная презентация, посвящённая 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

На мероприятии собрались руководители и представители профессорско-преподавательского состава, сотрудники международных подразделений и гости университета, а также делегация, представляющая систему образования Туркменистана. Об этом сообщили в Министерстве образования Туркменистана.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев и первый секретарь-консул посольства Туркменистана в США Шохрат Пирмухаммедов. С презентацией «Постоянный нейтралитет Туркменистана: 30 лет мира и дипломатии» выступила Сельби Батырова, проректор по научной работе Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади.

Участников презентации заинтересовали практические аспекты нейтралитета в региональном взаимодействии, вклад нейтрального статуса в укрепление доверия и устойчивого развития, а также возможности общественной дипломатии и культурных обменов. Дискуссия показала широкий спектр точек соприкосновения для дальнейшей коммуникации и совместных публичных инициатив.

В рамках мероприятия работала тематическая выставка. Посетителям были представлены материалы о ключевых этапах становления нейтралитета Туркменистана.

Как отмечает источник, представители университета Вайоминг отметили, что постоянный нейтралитет Туркменистана — это действенная платформа сотрудничества, диалога и мира, востребованная и понятная широким аудиториям в США.