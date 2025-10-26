В Балканском велаяте проходят мероприятия по случаю Праздника туркменского алабая

В Балканском велаяте, как и во всех регионах Туркменистана, проходят культурные мероприятия и торжества по случаю Праздника туркменского алабая.

Так, перед зданием Представительства Международной ассоциации «Туркменские алабаи» в Балканабате у подножия Большого Балхана прошло одно из таких торжеств, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие под названием «Туркменский алабай – национальная гордость народа» было организовано хякимликом Балканского велаята совместно с управлением культуры, общественными организациями и Представительством Международной ассоциации «Туркменские алабаи» в велаяте.

В ходе культурной акции состоялись музыкально-песенные выступления, а также была организована выставка произведений декоративно-прикладного искусства, образцов ручной работы, музейных ценностей и картин юных художников.

На творческих площадках свое мастерство показывали скульпторы и художники, изображавшие в своих работах алабаев.