В Балканабаде открылся официальный сервисный центр Toyota

Официальный дилер Toyota в Туркменистане — ХО «Garagum Ulag» запустила новую точку технического обслуживания в городе Балканабад. Центр расположен на трассе М37 в здании 52 (рядом с управлением «Balkan Gaz Üpjünçilik») и станет первым официальным представительством японского бренда в

Открытие сервисного центра позволит владельцам автомобилей Toyota в регионе получать квалифицированное техническое обслуживание без необходимости поездок в столицу. В центре будут использоваться оригинальные запасные части, а работы выполнят сертифицированные специалисты, прошедшие обучение по стандартам Toyota.

В честь открытия компания «Garagum Ulag» объявила специальную акцию для первых 50 клиентов: при замене моторного масла Toyota 5W40 – масло в подарок! Акция действует в течение ограниченного времени и призвана познакомить автовладельцев региона с качеством фирменного сервиса.

Компания Garagum Ulag представляет бренд Toyota на туркменском рынке с 2009 года. За 16 лет работы компания создала развитую дилерскую сеть и зарекомендовала себя как надежный партнер для владельцев автомобилей Toyota.

Балканском велаяте.