Вуз Туркменистана вступил в Ассоциацию университетов Прикаспийских стран

Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева вступил в членство Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», вступление в членство было одобрено в ходе XXVII Генеральной ассамблеи Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, которая состоялась в городе Атырау с 16 по 17 октября.

В Ассамблее принимали участие представители университетов и научно-исследовательских организаций Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана и России.

Вступление медицинского университета Туркменистана в членство Ассоциации открывает новые перспективы для расширения международного сотрудничества, укрепления академических и научных связей с университетами и научно-исследовательских институтами стран Прикаспийского региона, реализации совместных исследовательских инициатив и обмена опытом, отмечает источник.