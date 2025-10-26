«Алтын Асыр» стартует в групповом этапе Лиги вызова АФК матчем с «Абдыш-Атой»

Туркменский футбольный клуб «Алтын Асыр» в субботу проведет первый матч группового этапа Лиги вызова АФК против кыргызской «Абдыш-Аты». Встреча начнется в 14:00 по ашхабадскому времени.

В группе А, помимо «Алтын Асыра» и «Абдыш-Аты», выступают бутанский «Паро» и оманский «Аль-Шабаб». Все матчи пройдут в централизованном формате в Бутане.

Перед стартовым поединком главный тренер «Алтын Асыра» Язкули Ходжагельдыев и нападающий команды Сулейман Мухадов поделились впечатлениями на пресс-конференции.

«Мы смотрели несколько игр соперника, готовились. Первая игра всегда тяжелая. Перед турниром я никого не считаю сильным, поэтому все в одинаковых условиях», – заявил Ходжагельдыев. Наставник туркменского клуба отметил, что команда нацелена на победу в каждом матче и стремится занять максимально высокое место в турнире.

Нападающий Сулейман Мухадов подчеркнул боевой настрой коллектива: «Мы хорошо подготовились к игре, изучили соперника. Уважаем «Абдыш-Ату», это хорошая команда, но мы приехали сюда только за победой». Форвард признал, что проведение трех матчей в короткий период станет серьезным испытанием с физической точки зрения, однако команда готова к этим трудностям.