«Алтын Асыр» победил кыргызскую «Абдыш-Ату» в Лиге вызова АФК

Туркменский футбольный клуб «Алтын Асыр» в большинстве одержал победу над «Абдыш-Атой» из Кыргызстана в первом туре группового раунда Лиги вызова АФК.

Встреча завершилась минимальной победой туркменской команды со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Мурат Аннаев на 58-й минуте.

На 53-й минуте «Абдыш-Ата» осталась в меньшинстве, красную карточку получил центральный защитник команды Христиан Браузман.

В следующем туре 28 октября «Алтын Асыр» сыграет с бутанским «Паро», «Абдыш-Ата» встретится с «Аль-Шабабом» из Омана.