Web Archive достиг рубежа в 1 триллион сохранённых страниц

Число веб-страниц, сохранённых в архиве Wayback Machine (Web.archive), достигло 1 триллиона. Об этом в своём блоге сообщила некоммерческая организация Internet Archive.

Команда Wayback Machine отпраздновало это событие 22 октября: в штаб-квартире организации в Сан-Франциско закатили вечеринку, которая транслировалась онлайн для всех желающих.

«Это больше чем просто праздник, это дань уважения тому, что мы построили вместе: бесплатную и открытую цифровую библиотеку Всемирной паутины», — говорится в публикации.

Internet Archive была основана в 1996 году американским программистом Брюстером Кейлом. Сервис Wayback Machine запустили в 2001 году. Он архивирует весь открытый интернет и позволяет сравнивать версии сайтов в разные календарные дни.