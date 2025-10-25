Warner Bros. Discovery рассматривает продажу или разделение бизнеса

Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery сообщила, что изучает различные варианты развития, чтобы повысить выгоду для своих акционеров. 

Среди рассматриваемых сценариев — разделение на две компании к середине 2026 года, продажа всего бизнеса либо продажа по частям — Warner Bros. и/или Discovery.
В компании сообщили о получении нескольких предложений о покупке от неназванных сторон, не согласованных с её руководством. После этого Warner Bros. Discovery официально объявила о намерении рассмотреть продажу всего бизнеса или его части.
На фоне заявления акции компании выросли примерно на 10%.
Warner Bros. Discovery была создана в 2022 году после отделения WarnerMedia от AT&T и её последующего слияния с Discovery Inc. Ранее интерес к покупке медиахолдинга проявляла компания Paramount, однако, по неофициальным данным, сделка не состоялась, так как Warner Bros. Discovery посчитала предложенную цену слишком низкой.