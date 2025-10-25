Time представил рейтинг 300 величайших изобретений 2025 года

Журнал Time опубликовал традиционный рейтинг Time’s Best Inventions 2025 — список самых значимых изобретений, созданных за последние 365 дней. В этом году редакция выбрала 300 инноваций — больше, чем когда-либо прежде.

Изобретения распределили по категориям: робототехника, красота, развлечения, здоровье, дизайн, сельское хозяйство, еда, искусственный интеллект и прочее. Эксперты оценивали новинки по трём критериям: эффективность, потенциал и влияние.


В рейтинг вошли десятки любопытных решений — от бытовых устройств до передовых технологий. В том числе такие, как:

  • первый складной проектор Aurzen Zip Tri-Fold;
  • самонагревающиеся кроссовки Nike Hyperboot;
  • Volvo Smart Belt — умный ремень безопасности, подстраивающийся под пассажира;
  • Samsung Premiere 5 — проектор, который проецирует изображение на стол или пол;
  • смартфон Huawei Pura 80 Ultra — в издании назвали его крутейшим камерофоном последних лет;
  • Nekojita FuFu — робот-кот, который крепится к краю посуды и охлаждает напитки или пищу потоком воздуха;
  • Whiter Paint — краска, отражающая свет настолько хорошо, что охлаждает поверхности на 4,5°C;
  • Figure 03 — самый инновационный робот-гуманоид года;
  • DeepSeek R1 — китайский чат-бот, который устроил на рынке ИИ настоящий переполох благодаря своей дешевизне и универсальности;
  • AirPods Pro 3 — лучшие беспроводные наушники года, отслеживают пульс и поддерживают перевод иностранной речи в режиме реального времени;
  • Aerogami — умная куртка от Nike, которая сжимается и разжимается в зависимости от внешней температуры, не давая человеку потеть;
  • Adobe Photoshop Generative Expand — ИИ-художник от Adobe умеет дорисовывать картинку, расширять ее и менять предметы на фото;
  • Verge TS Pro — электромотоцикл с самым большим запасом хода. В 2025 году мотоцикл попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как смог на одном заряде проехать более 310 км;
  • Samsung Galaxy Z Flip5 — по мнению Time, самая лучшая «раскладушка», которую когда-то видело человечество;
  • Alef Aeronautics Model A — летающий гиперкар;
  • Vision Pro — первая AR-гарнитура от Apple;
  • Shift Robotics Moonwalkers — ролики, которые крепятся к любой обуви и ускоряют ходьбу человека на 250%;
  • Salistick — первые в мире тесты на беременность, которые определяют беременность не по моче, а по слюне женщины;
  • QingYing E&T iMicro — микроскоп размером с кончик пальца, крепится к объективу камеры любого  смартфона,
  • Honor V Purse — первый в мире смартфон-клатч;
  • Развлекательный центр в виде сферы MSG Sphere в Лас-Вегасе;
  • Автомобиль-хамелеон BMW iX Flow;
  • DALL·E — ИИ от OpenAI для создания реалистичных изображений по текстовому описанию.

Редакторы отметили, что количество инноваций растёт с каждым годом, и это отразилось в списке.
Полный список изобретений доступен на официальном сайте журнала по этой ссылке.