Time представил рейтинг 300 величайших изобретений 2025 года
Журнал Time опубликовал традиционный рейтинг Time’s Best Inventions 2025 — список самых значимых изобретений, созданных за последние 365 дней. В этом году редакция выбрала 300 инноваций — больше, чем когда-либо прежде.
Изобретения распределили по категориям: робототехника, красота, развлечения, здоровье, дизайн, сельское хозяйство, еда, искусственный интеллект и прочее. Эксперты оценивали новинки по трём критериям: эффективность, потенциал и влияние.
В рейтинг вошли десятки любопытных решений — от бытовых устройств до передовых технологий. В том числе такие, как:
- первый складной проектор Aurzen Zip Tri-Fold;
- самонагревающиеся кроссовки Nike Hyperboot;
- Volvo Smart Belt — умный ремень безопасности, подстраивающийся под пассажира;
- Samsung Premiere 5 — проектор, который проецирует изображение на стол или пол;
- смартфон Huawei Pura 80 Ultra — в издании назвали его крутейшим камерофоном последних лет;
- Nekojita FuFu — робот-кот, который крепится к краю посуды и охлаждает напитки или пищу потоком воздуха;
- Whiter Paint — краска, отражающая свет настолько хорошо, что охлаждает поверхности на 4,5°C;
- Figure 03 — самый инновационный робот-гуманоид года;
- DeepSeek R1 — китайский чат-бот, который устроил на рынке ИИ настоящий переполох благодаря своей дешевизне и универсальности;
- AirPods Pro 3 — лучшие беспроводные наушники года, отслеживают пульс и поддерживают перевод иностранной речи в режиме реального времени;
- Aerogami — умная куртка от Nike, которая сжимается и разжимается в зависимости от внешней температуры, не давая человеку потеть;
- Adobe Photoshop Generative Expand — ИИ-художник от Adobe умеет дорисовывать картинку, расширять ее и менять предметы на фото;
- Verge TS Pro — электромотоцикл с самым большим запасом хода. В 2025 году мотоцикл попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как смог на одном заряде проехать более 310 км;
- Samsung Galaxy Z Flip5 — по мнению Time, самая лучшая «раскладушка», которую когда-то видело человечество;
- Alef Aeronautics Model A — летающий гиперкар;
- Vision Pro — первая AR-гарнитура от Apple;
- Shift Robotics Moonwalkers — ролики, которые крепятся к любой обуви и ускоряют ходьбу человека на 250%;
- Salistick — первые в мире тесты на беременность, которые определяют беременность не по моче, а по слюне женщины;
- QingYing E&T iMicro — микроскоп размером с кончик пальца, крепится к объективу камеры любого смартфона,
- Honor V Purse — первый в мире смартфон-клатч;
- Развлекательный центр в виде сферы MSG Sphere в Лас-Вегасе;
- Автомобиль-хамелеон BMW iX Flow;
- DALL·E — ИИ от OpenAI для создания реалистичных изображений по текстовому описанию.
Редакторы отметили, что количество инноваций растёт с каждым годом, и это отразилось в списке.
Полный список изобретений доступен на официальном сайте журнала по этой ссылке.