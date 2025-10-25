Учёные: ум человека работает на пике в 55-60 лет

Когнитивные способности человека достигают пика в возрасте 55–60 лет. К такому выводу пришли психологи Жиль Э. Жиньяк из Австралии и Марчин Заенковски из Польши. Их исследование опубликовано в журнале Intelligence, а основные выводы пересказало издание Metro.

Учёные изучили девять факторов, связанных с жизненными успехами: когнитивные способности, черты личности, эмоциональный интеллект, финансовую грамотность, моральные суждения, устойчивость к ошибке невозвратных затрат (sunk cost bias), когнитивную гибкость, эмпатию и стремление к познанию.

На основе этих данных были построены две модели, обе показали, что общий пик функциональности приходится на возраст 55–60 лет. При этом в 20 лет человек достигает максимума подвижного интеллекта — способности логически мыслить и решать новые задачи, не опираясь на прошлый опыт.

Другие качества, такие как кристаллизованный интеллект, эмоциональная устойчивость и способность к моральным суждениям, продолжают развиваться с годами. Так, эмоциональная стабильность, рациональное мышление и зрелость в принятии решений достигают вершины в 70–80 лет.