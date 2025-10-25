Рашид Мередов обсудил с коллегами из Кувейта и Бахрейна предстоящий в декабре форум 

23 октября 2025 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдаллой Али Аль-Яхьей.

Собеседники отметили высокий уровень дружественных отношений между Туркменистаном и Кувейтом, а также обсудили развитие сотрудничества в рамках ООН и других международных структур.

В ходе беседы дипломаты напомнили о состоявшейся в сентябре встрече президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Сабахом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по подготовке к Международному форуму мира и доверия, который планируется провести в декабре 2025 года в Ашхабаде.

В тот же день состоялся телефонный разговор Мередова с главой МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Бахрейном, отметив высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия. Также подчеркивалась важность продолжения тесного сотрудничества двух стран на международной арене, прежде всего в рамках ООН.

С ним Мередов также обсудил подготовку к декабрьскому форуму в Ашхабаде.