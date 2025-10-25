Полный кард UFC 321: Аспиналл против Гана и другие бои предстоящего турнира

В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. Главным событием вечера станет поединок между чемпионом в тяжёлом весе британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Для британского бойца это будет первая полноценная защита чемпионского пояса.

В основном карде турнира также выступят Умар Нурмагомедов, которому предстоит бой против Марио Баутисты.

Поединки основного карда начнутся ориентировочно в 23:30 по ашхабадскому времени.

Полный кард турнира UFC 321:

Основной кард:

Том Аспиналл — Сириль Ган

Вирна Жандироба — Маккензи Дерн

Александр Волков — Жаилтон Алмейда

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста

Александар Ракич — Азамат Мурзаканов

Предварительный кард: