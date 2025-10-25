Полный кард UFC 321: Аспиналл против Гана и другие бои предстоящего турнира

В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. Главным событием вечера станет поединок между чемпионом в тяжёлом весе британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Для британского бойца это будет первая полноценная защита чемпионского пояса.

В основном карде турнира также выступят Умар Нурмагомедов, которому предстоит бой против Марио Баутисты.
Поединки основного карда начнутся ориентировочно в 23:30 по ашхабадскому времени.
Полный кард турнира UFC 321:

Основной кард:

  • Том Аспиналл — Сириль Ган
  • Вирна Жандироба — Маккензи Дерн
  • Александр Волков — Жаилтон Алмейда
  • Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
  • Александар Ракич — Азамат Мурзаканов

Предварительный кард:

  • Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
  • Людовит Клейн — Матеуш Ребецки
  • Азат Максум — Митч Рапосо
  • Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт
  • Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило
  • Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо
  • Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ