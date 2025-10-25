Полный кард UFC 321: Аспиналл против Гана и другие бои предстоящего турнира
В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. Главным событием вечера станет поединок между чемпионом в тяжёлом весе британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Для британского бойца это будет первая полноценная защита чемпионского пояса.
В основном карде турнира также выступят Умар Нурмагомедов, которому предстоит бой против Марио Баутисты.
Поединки основного карда начнутся ориентировочно в 23:30 по ашхабадскому времени.
Полный кард турнира UFC 321:
Основной кард:
- Том Аспиналл — Сириль Ган
- Вирна Жандироба — Маккензи Дерн
- Александр Волков — Жаилтон Алмейда
- Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
- Александар Ракич — Азамат Мурзаканов
Предварительный кард:
- Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
- Людовит Клейн — Матеуш Ребецки
- Азат Максум — Митч Рапосо
- Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт
- Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило
- Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо
- Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ