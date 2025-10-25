«Персональный суперкомпьютер»: Asus представила мини-ПК с мощным чипом от Nvidia

Asus представила мини-ПК Ascent GX10, который компания называет «персональным суперкомпьютером с искусственным интеллектом». Размеры устройства составляют всего 14,7 × 14,7 × 5,2 см, но при этом оно обладает высокой вычислительной мощностью.

В основе системы лежит чип Nvidia GB10, включающий 10 ядер Cortex-A925 и 10 ядер Cortex-A725. Его производительность при работе с ИИ достигает 1000 терафлопс. Asus позиционирует новинку как решение для профессионалов, которым важно работать с моделями искусственного интеллекта локально, без необходимости обращаться к облачным сервисам.

Ascent GX10 оснащён 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и четырьмя слотами под твердотельные накопители M.2 2242 NVMe PCIe 4.0, что обеспечивает быстрый доступ к данным и гибкость при расширении хранилища.

Особое внимание инженеры уделили системе охлаждения: два вентилятора размером 140 × 80 мм забирают воздух снизу, обеспечивая эффективную теплоотдачу даже при интенсивной нагрузке.

Цена и дата начала продаж Asus Ascent GX10 пока не объявлены.