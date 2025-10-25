Месси продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о продлении контракта с 38-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

В соцсети X клуб опубликовал видео, на котором Месси подписывает новый договор на строящемся стадионе, который станет новой домашней ареной «Интер Майами». Соглашение рассчитано до конца сезона 2028 года, сообщает ESPN.

Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года. За это время он помог клубу выиграть Кубок Лиги (первый титул в истории команды), а также занять первое место в регулярном сезоне MLS и взять титул Supporters’ Shield в 2024 году. В текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, забив 29 голов.

Аргентинский нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 2022 года, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании.