Итоги тура в Лиге Европы и Лиге конференции: кто набрал максимальный результат

Завершился третий тур группового этапа Лиги Европы сезона-2025/2026.

Максимальные 9 очков после трёх матчей набрали три команды: «Мидтьюлланд» (Дания), «Брага» (Португалия) и «Лион» (Франция).

Главным сюрпризом тура стало поражение итальянской «Ромы», которая дома уступила чешской «Виктории Пльзень» 1:2.

Все 18 матчей турнира прошли в один день.

Результаты матчей:

«Бранн» — «Рейнджерс» 3:0

ФКСБ — «Болонья» 1:2

«Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла» 2:1

«Фенербахче» — «Штутгарт» 1:0

«Брага» — «Црвена Звезда» 2:0

«Лион» — «Базель» 2:0

«Ред Булл Зальцбург» — «Ференцварош» 2:3

«Генк» — «Бетис» 0:0

«Сельта» — «Ницца» 2:1

«Фрайбург» — «Утрехт» 2:0

«Янг Бойз» — «Лудогорец» 3:2

«Лилль» — ПАОК 3:4

«Селтик» — «Штурм» 2:1

«Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланд» 0:3

«Мальмё» — «Динамо» Загреб 1:1

«Фейеноорд» — «Панатинаикос» 3:1

«Рома» — «Виктория Пльзень» 1:2

«Ноттингем Форест» — «Порту» 2:0

В Лиге конференций сенсацией стало домашнее поражение «Кристал Пэлас» в Лондоне от «АЕК» из Ларнаки. По итогам двух туров турнирную таблицу возглавляет итальянская «Фиорентина» с 6 очками. Столько же баллов заработали еще 5 команд.

Результаты второго тура Лиги конференций:

АЕК Афины — «Абердин» 6:0

«Хэкен» — «Райо Вальекано» 2:2

«Брейдаблик» — КуПС 0:0

«Шахтёр» — «Легия» 1:2

«Дрита» — «Омония» 1:1

«Риека» — «Спарта» (матч перенесён на 24 октября из-за погодных условий)

«Шкендия» — «Шелбурн» 1:0

«Страсбур» — «Ягеллония» 1:1

«Рапид» — «Фиорентина» 0:3

«Майнц» — «Зриньски» 1:0

«Алкмаар» — «Слован» 1:0

«Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака 0:1

«Хамрун Спартанс» — «Лозанна-Спорт» 0:1

«Линкольн Ред Импс» — «Лех» 2:1

«Самсунспор» — «Динамо» Киев 3:0

«Шэмрок Роверс» — «Целе» 0:2

«Сигма» — «Ракув» 1:1

«Университатя» — «Ноа» 1:1

Матч «Риека» — «Спарта» был перенесён на 24 октября из-за плохих погодных условий. Встреча продолжится с начала второго тайма.