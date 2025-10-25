Итоги тура в Лиге Европы и Лиге конференции: кто набрал максимальный результат
Завершился третий тур группового этапа Лиги Европы сезона-2025/2026.
Максимальные 9 очков после трёх матчей набрали три команды: «Мидтьюлланд» (Дания), «Брага» (Португалия) и «Лион» (Франция).
Главным сюрпризом тура стало поражение итальянской «Ромы», которая дома уступила чешской «Виктории Пльзень» 1:2.
Все 18 матчей турнира прошли в один день.
Результаты матчей:
- «Бранн» — «Рейнджерс» 3:0
- ФКСБ — «Болонья» 1:2
- «Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла» 2:1
- «Фенербахче» — «Штутгарт» 1:0
- «Брага» — «Црвена Звезда» 2:0
- «Лион» — «Базель» 2:0
- «Ред Булл Зальцбург» — «Ференцварош» 2:3
- «Генк» — «Бетис» 0:0
- «Сельта» — «Ницца» 2:1
- «Фрайбург» — «Утрехт» 2:0
- «Янг Бойз» — «Лудогорец» 3:2
- «Лилль» — ПАОК 3:4
- «Селтик» — «Штурм» 2:1
- «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланд» 0:3
- «Мальмё» — «Динамо» Загреб 1:1
- «Фейеноорд» — «Панатинаикос» 3:1
- «Рома» — «Виктория Пльзень» 1:2
- «Ноттингем Форест» — «Порту» 2:0
В Лиге конференций сенсацией стало домашнее поражение «Кристал Пэлас» в Лондоне от «АЕК» из Ларнаки. По итогам двух туров турнирную таблицу возглавляет итальянская «Фиорентина» с 6 очками. Столько же баллов заработали еще 5 команд.
Результаты второго тура Лиги конференций:
- АЕК Афины — «Абердин» 6:0
- «Хэкен» — «Райо Вальекано» 2:2
- «Брейдаблик» — КуПС 0:0
- «Шахтёр» — «Легия» 1:2
- «Дрита» — «Омония» 1:1
- «Риека» — «Спарта» (матч перенесён на 24 октября из-за погодных условий)
- «Шкендия» — «Шелбурн» 1:0
- «Страсбур» — «Ягеллония» 1:1
- «Рапид» — «Фиорентина» 0:3
- «Майнц» — «Зриньски» 1:0
- «Алкмаар» — «Слован» 1:0
- «Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака 0:1
- «Хамрун Спартанс» — «Лозанна-Спорт» 0:1
- «Линкольн Ред Импс» — «Лех» 2:1
- «Самсунспор» — «Динамо» Киев 3:0
- «Шэмрок Роверс» — «Целе» 0:2
- «Сигма» — «Ракув» 1:1
- «Университатя» — «Ноа» 1:1
Матч «Риека» — «Спарта» был перенесён на 24 октября из-за плохих погодных условий. Встреча продолжится с начала второго тайма.