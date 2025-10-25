Итоги тура в Лиге Европы и Лиге конференции: кто набрал максимальный результат

Итоги тура в Лиге Европы и Лиге конференции: кто набрал максимальный результат

Завершился третий тур группового этапа Лиги Европы сезона-2025/2026.

Максимальные 9 очков после трёх матчей набрали три команды: «Мидтьюлланд» (Дания), «Брага» (Португалия) и «Лион» (Франция).
Главным сюрпризом тура стало поражение итальянской «Ромы», которая дома уступила чешской «Виктории Пльзень» 1:2.
Все 18 матчей турнира прошли в один день.
Результаты матчей:

  • «Бранн» — «Рейнджерс» 3:0
  • ФКСБ — «Болонья» 1:2
  • «Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла» 2:1
  • «Фенербахче» — «Штутгарт» 1:0
  • «Брага» — «Црвена Звезда» 2:0
  • «Лион» — «Базель» 2:0
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Ференцварош» 2:3
  • «Генк» — «Бетис» 0:0
  • «Сельта» — «Ницца» 2:1
  • «Фрайбург» — «Утрехт» 2:0
  • «Янг Бойз» — «Лудогорец» 3:2
  • «Лилль» — ПАОК 3:4
  • «Селтик» — «Штурм» 2:1
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланд» 0:3
  • «Мальмё» — «Динамо» Загреб 1:1
  • «Фейеноорд» — «Панатинаикос» 3:1
  • «Рома» — «Виктория Пльзень» 1:2
  • «Ноттингем Форест» — «Порту» 2:0

В Лиге конференций сенсацией стало домашнее поражение «Кристал Пэлас» в Лондоне от «АЕК» из Ларнаки. По итогам двух туров турнирную таблицу возглавляет итальянская «Фиорентина» с 6 очками. Столько же баллов заработали еще 5 команд.

Результаты второго тура Лиги конференций:

  • АЕК Афины — «Абердин» 6:0
  • «Хэкен» — «Райо Вальекано» 2:2
  • «Брейдаблик» — КуПС 0:0
  • «Шахтёр» — «Легия» 1:2
  • «Дрита» — «Омония» 1:1
  • «Риека» — «Спарта» (матч перенесён на 24 октября из-за погодных условий)
  • «Шкендия» — «Шелбурн» 1:0
  • «Страсбур» — «Ягеллония» 1:1
  • «Рапид» — «Фиорентина» 0:3
  • «Майнц» — «Зриньски» 1:0
  • «Алкмаар» — «Слован» 1:0
  • «Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака 0:1
  • «Хамрун Спартанс» — «Лозанна-Спорт» 0:1
  • «Линкольн Ред Импс» — «Лех» 2:1
  • «Самсунспор» — «Динамо» Киев 3:0
  • «Шэмрок Роверс» — «Целе» 0:2
  • «Сигма» — «Ракув» 1:1
  • «Университатя» — «Ноа» 1:1

Матч «Риека» — «Спарта» был перенесён на 24 октября из-за плохих погодных условий. Встреча продолжится с начала второго тайма.