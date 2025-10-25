В Австралии реку с крокодилами выбрали для Олимпиады-2032

Река Фицрой в австралийском штате Квинсленд, где обитают крокодилы, утверждена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 в качестве площадки для соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Как сообщает Австралийская вещательная корпорация, состязания планируется провести в городе Рокгемптон.

Решение вызвало обеспокоенность среди представителей спортивных федераций. Исполнительный директор Австралийской ассоциации гребцов Сара Кук отметила, что в реке слишком много ручьёв, что не соответствует международным стандартам, а наличие крокодилов может отпугнуть иностранных спортсменов.

Ситуацию осложняет то, что проект пока не согласован с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) и Международным олимпийским комитетом. Консультации с этими организациями ещё не проводились.

При этом консультативный комитет по наследию гребных видов спорта CQ32 сообщил, что Фицрой успешно прошла предварительную проверку, проведённую Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA). Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли заявил, что власти региона будут контролировать численность крокодилов.

Сейчас река Фицрой уже используется для тренировок и университетских соревнований по гребле.