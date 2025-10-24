Экс-тренер США и Бахрейна возглавил соперника сборной Туркменистана по футболу

Сборную Таиланда по футболу возглавил британский специалист Энтони Хадсон, ранее работавший с национальными командами США, Новой Зеландии и Бахрейна. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Таиланда.

Назначение Хадсона состоялось через два дня после отставки японского тренера Масатады Исии. До получения новой должности 58-летний специалист занимал пост технического директора таиландской федерации.

На международном уровне Хадсон руководил сборной Новой Зеландии в 2014-2017 годах, с которой выиграл чемпионат Океании 2016 года. В 2013-2014 годах он тренировал национальную команду Бахрейна, а в 2023 году исполнял обязанности главного тренера сборной США. В клубной карьере англичанин работал с таиландским «БиДжи Патум Юнайтед» и катарскими «Аль-Араби» и «Аль-Мархия».

«Я страстно люблю сборную Таиланда, я люблю эту страну. У меня есть мечта вывести сборную Таиланда в финал Кубка Азии-2027», – заявил Хадсон на церемонии представления.

Новый наставник также выразил уверенность в том, что команда способна квалифицироваться на чемпионат мира 2030 года. «Я верю, что сборная Таиланда способна выйти в плей-офф чемпионата мира. Для этого нам нужно больше конкурировать», – подчеркнул британский специалист.

Хадсон отметил, что не планирует кардинально менять команду. «У меня другой стиль, чем у тренера Исии, но было бы безумием полностью менять достижения, которых он добился. Я буду развивать команду шаг за шагом», – пояснил тренер.

В июне текущего года сборная Туркменистана в рамках отборочного турнира Кубка Азии-2027 одержала домашнюю победу над Таиландом со счетом 3:1. Встреча группы D прошла в Ашхабаде. Голами отличились Михаил Титов, Ихлас Сапармаммедов и Мекан Сапаров.

Следующий матч между сборными Туркменистана и Таиланда состоится в марте 2026 года. Возможно, он решит судьбу путевки на Кубок Азии-2027. По итогам четырех туров обе команды набрали по 9 очков и делят первое место в группе. Сборная Шри-Ланки занимает третью строчку, отставая от лидеров на три балла. Замыкает турнирную таблицу команда Китайского Тайбэя, не набравшая ни одного очка. Путевку на финальный турнир получит команда, которая займет первое место в группе.

Финальный турнир Кубка Азии-2027 пройдет с 7 января по 5 февраля в Саудовской Аравии. В нем примут участие 24 сильнейшие сборные континента.