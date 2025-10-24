Туркменистан планирует начать поставки газа по ТАПИ в Афганистан к 2027 году

Туркменистан намерен начать поставки природного газа в Афганистан по газопроводу «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ) к началу 2027 года. Об этом заявил генеральный директор TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов на Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2025».

«Что касается участка трубопровода в Афганистане <…> Наш план, наша цель – завершить строительные работы в течение – к концу следующего года и начать подачу газа в конце следующего года или в начале 2027 года», – сказал Аманов.

Он также сообщил о ходе переговоров с Пакистаном по заключению ключевых соглашений, необходимых для реализации проекта. «Мы работаем над тем, чтобы Пакистан принял участие в заключении ключевых соглашений, которые защитят будущие инвестиции и придадут уверенности инвесторам и финансовым институтам, таким как все правительственные учреждения, газотранспортные агентства и другие необходимые соглашения», – отметил оператор проекта.

По его словам, переговоры близки к завершению – выполнено более 90% работы. Завершить этот этап планируется в первой половине 2026 года.

Газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия рассчитан на транспортировку до 33 млрд кубометров газа ежегодно с туркменского месторождения «Галкыныш». Согласно проекту, 5 млрд кубометров будет поставляться в Афганистан, по 14 млрд кубометров – в Пакистан и Индию.

На сегодняшний день завершено строительство туркменского участка газопровода протяженностью 214 км. В сентябре 2024 года началось сооружение афганского участка Серхетабат – Герат длиной 153 км. В настоящее время строительные работы активно ведутся на территории Афганистана.