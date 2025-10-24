Туркменистан и ООН реализовали проекты на $545 млн

Туркменистан совместно с системой ООН с 2005 года реализовал 566 национальных и региональных проектов общей стоимостью 545 млн долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на конференции, посвященной 80-летию основания ООН.

«С 2005 года (с периода начала первого цикла Рамочной программы сотрудничества Туркменистана и ООН) по сегодняшний день Туркменистан совместно с системой ООН реализовал и продолжает осуществлять 566 национальных и региональных проектов общей стоимостью 545 миллионов долларов США», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Мередов подчеркнул, что Туркменистан твердо уверен в необходимости сохранения универсальной легитимности ООН и строгом следовании нормам международного права. «Убеждены: любое реформирование ООН имеет смысл только в том случае, если оно направлено на ее укрепление и повышение влияния в решении ключевых вопросов глобального развития», – отметил он.

Министр подчеркнул, что Туркменистан является участником 192 международных конвенций ООН и все свои шаги на международной арене сверяет со стратегическими задачами Организации Объединенных Наций.

В стране на постоянной основе работает целый ряд структур системы ООН – Программа развития, Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Детский Фонд ООН, Всемирная организация здравоохранения, Управление ООН по наркотикам и преступности, Фонд народонаселения, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и другие. «При их содействии осуществляются десятки значимых программ и проектов в различных отраслях экономики Туркменистана, социальной сферы, экологии», – сказал Мередов.

Приоритетной задачей взаимодействия с ООН в предстоящий период является обеспечение прочного мира и безопасности, заявил глава МИД. Он добавил, что Туркменистан использует для этого политико-дипломатический инструментарий, в первую очередь потенциал нейтралитета и превентивной дипломатии.