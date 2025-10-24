Туркменистан и ООН подписали программу сотрудничества по устойчивому развитию 2026-2030

Сегодня в Ашхабаде состоялось торжественное подписание Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2026-2030 годы, которая определяет стратегические приоритеты взаимодействия на предстоящий период. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Подписание прошло в ИМО МИД Туркменистана в рамках конференции, посвящённой 80-летию ООН.

В мероприятии приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств Туркменистана, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители СМИ.

В своём выступлении министр иностранных дел Рашид Мередов подчеркнул неизменность курса Туркменистана на укрепление стратегического партнёрства с ООН, отметив, что Организация на протяжении восьми десятилетий остаётся гарантом международного мира и безопасности. Министр отметил, что инициативы Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, выдвинутые на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отражают глубокое понимание современных глобальных вызовов и направлены на укрепление роли Организации в решении ключевых вопросов международной повестки.

Глава МИД Туркменистана выразил поддержку положениям «Пакта будущего» Генерального секретаря ООН и подтвердил готовность страны содействовать их реализации. Также было отмечено активное участие Туркменистана в международных конвенциях ООН и успешная реализация широкого спектра национальных и региональных проектов, осуществляемых в сотрудничестве с агентствами системы Организации.

Выступления руководителей профильных министерств и представителей агентств ООН, прозвучавшие в ходе конференции, отражали широкий спектр направлений сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций. Среди ключевых сфер – здравоохранение, образование, социальная защита, экономика, экология и цифровая трансформация. Отмечалась важная роль Туркменистана в продвижении превентивной дипломатии и укреплении атмосферы мира и доверия в регионе, в том числе в сотрудничестве с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В контексте юбилейного года были приведены примеры успешного сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, включая проведение в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В завершение конференции было принято Обращение участников к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.