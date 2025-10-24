Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Италию с официальным визитом, передает TDH.

Как сообщил в ходе заседания Кабинета Министров глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, предстоящий официальный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Итальянскую Республику призван стать важным шагом на пути дальнейшего расширения и укрепления межгосударственных отношений.

В ходе визита глава государства примет участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме и в церемонии открытия выставки «Древняя цивилизация Туркменистана» в Капитолийском музее Рима.

По итогам визита предусматривается подписание пакета двусторонних документов по ключевым направлениям сотрудничества.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Италией были установлены 9 июня 1992 года. Правовую базу туркмено–итальянских отношений составляет 39 документов. Налажены эффективные контакты по линии парламентов, правительств и внешне­политических ведомств. расширяется двустороннее торгово-экономическое партнёрство, включая энергетику, транспорт, частный сектор и другие сферы. Действует Туркмено-итальянская рабочая группа по культурному сотрудничеству.

В настоящее время идёт подготовка к проведению в Риме археологической выставки Туркменистана в период с октября 2025 года по апрель 2026 года, отметил Мередов.