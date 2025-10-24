Новый посол Туркменистана в Саудовской Аравии вручил копии верительных грамот

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия Мухамметгелди Аязов вчера вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Саудовской Аравии Абдулу Маджиду бин Рашиду Аль-Сaмари.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили вопросы укрепления туркмено-саудовских отношений и развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Саудовский дипломат отметил готовность к совместной работе по дальнейшему развитию двусторонних отношений.