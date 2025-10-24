Государственный русский драматический театр им. А.С. Пушкина объявил репертуар на ноябрь 2025 года
Государственный русский драматический театр имени А.С. Пушкина опубликовал афишу на ноябрь 2025 года, представив широкий выбор спектаклей для зрителей всех возрастов. Театр приглашает горожан и гостей столицы насладиться как классикой, так и современными постановками, включая детские и вечерние спектакли.
Суб.01.11. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки» 12:00
Суб.01.11. Р.Тома «Восемь любящих женщин» 19:00
Вск.02.11. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00
Вск.02.11. А.Цагарели «Ханума» 19:00
Пят.07.11. А.Володин «Пять вечеров» 19:00
Суб.08.11. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 12:00
Суб.08.11. Г.Парачури «Индийская любовь» 19:00
Вск.09.11. М.Садовников «Али-Баба» 11:00, 13:00
Вск.09.11. Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» 19:00
Пят.14.11. Л.Герш «Свободные бабочки» 19:00
Суб.15.11. О.Корыхалова «Раз и Два» 12:00
Суб.15.11. А.Островский «Волки и овцы» 19:00
Вск.16.11. Т.Габбе «Золушка» 11:00, 13:00
Вск.16.11. Г.Хугаев «Андро и Сандро» 19:00