В Туркменистане приступили к реализации программы «Зелёная школа»

В Туркменистане приступили к этапу реализации программы «Зелёная школа». Запуск инициативы осуществляется Министерством образования Туркменистана и Национальным институтом образования при поддержке ЮНИСЕФ.

Уже завершился первый цикл семинаров, посвящённых её внедрению. На начальном этапе в инициативе примут участие 20 пилотных школ по всей стране. Цель программы — интеграция экологического образования и принципов устойчивого развития в повседневную школьную жизнь, формирование у учащихся и педагогов культуры ответственности и бережного отношения к природе.

Администрация и педагоги пилотных школ примут участие в практических тренингах по разработке школьных экологических планов действий и созданию экологических комитетов.

Участники также получат рекомендации по внедрению критериев «Зелёной школы», включая проведение экологических оценок, организацию информационно-просветительских кампаний и разработку экологических кодексов, направленных на продвижение устойчивых подходов в школах и местных сообществах.

Программа «Зелёная школа» поддерживает усилия Правительства Туркменистана по интеграции вопросов климата и охраны окружающей среды в национальную систему образования, способствуя выполнению обязательств страны в рамках Национальной стратегии по изменению климата, Определяемых на Национальном Уровне Вкладов (ОНУВ) и Целей в области Устойчивого Развития (ЦУР).

Формируя экологическую осведомлённость и вовлеченность детей, «Зелёная школа» вдохновляет на совместные действия ради чистого, зелёного и устойчивого будущего для каждого ребёнка, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Более подробная информация о программе «Зеленая школа» доступна на сайте ЮНИСЕФ.