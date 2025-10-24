В музее Ашхабада открылась выставка работ Максата и Диларам Ходжаиновых

Персональная выставка скульптора Максата Ходжаинова и живописца, графика Диларам Ходжаиновой открылась в Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана. Это семейный творческий союз, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Работы авторов объединяет глубокая духовность, уважение к национальным традициям и стремление показать современное развитие туркменского искусства.

Максат Ходжаинов родился в 1983 году в Ахалском велаяте. Он окончил Туркменское государственное специализированное художественное училище, а затем Государственную академию художеств Туркменистана, где его наставниками были известные мастера Сарагт Бабаев и Мухаммет Юзбашев. Сегодня Максат — преподаватель кафедры скульптуры Академии, активно участвующий в выставках и конкурсах. Диларам Ходжаинова, родилась в 1989 году в Туркменабате. Она училась живописи в специализированном художественном училище и Государственной академии художеств Туркменистана. Художница смело экспериментирует с техниками и материалами, создавая образы, наполненные жизненной энергией и тонким чувством цвета.