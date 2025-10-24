В Балканабаде пройдет выставка товаров из иранской провинции Гулистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру Нокергулы Атагулыеву организовать на высоком уровне выставку иранских товаров из провинции Гулистан в городе Балканабад. Об этом сообщает TDH.

На заседании кабинета министров Атагулыев отметил, что многопрофильные выставки играют особую роль в расширении туркмено-иранского партнерства в торгово-экономической сфере. В настоящее время ведется подготовка к проведению специализированной выставки экспортного потенциала с участием учреждений и предприятий иранского велаята Гулистан.