Узбекистан готов участвовать в проектах по добыче углеводородов в Туркменистане. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Азизходжа Кобилов.

«Узбекистан готов принять участие в проектах по добыче углеводородов на территории Туркменистана с закреплением долгосрочных, взаимовыгодных и партнёрских отношений», – сказал Кобилов, выступая на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2025».

Замминистра отметил, что сотрудничество Узбекистана и Туркменистана в энергетической и нефтегазовой сферах является одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия. В частности, в Узбекистан налажены поставки туркменской электроэнергии, природного газа, газового конденсата и других нефтепродуктов.

По его оценке, Туркменистан имеет огромный неосвоенный углеводородный потенциал, реализация которого внесёт большой вклад в энергобезопасность как в регионе, так и на международной арене.

«Считаем важным объединять потенциал и опыт наших стран в таких приоритетных направлениях, как добыча и переработка углеводородного сырья, развитие газохимической промышленности, а также внедрение современных технологий и повышение энергоэффективности производства», – сказал Кобилов.

Замглавы минэнерго Узбекистана добавил, что совместная работа в указанных областях будет способствовать укреплению взаимной энергетической устойчивости, созданию новых производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью и обеспечению устойчивого экономического роста всего региона.