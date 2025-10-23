«Туркменнебит» приглашает глобальных инвесторов к освоению каспийского шельфа Туркменистана

Председатель Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванч Агажанов, выступая на Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана — OGT 2025», заявил о расширении возможностей для иностранных инвесторов на туркменском шельфе Каспийского моря. По его словам, подписанное в мае 2025 года новое Соглашение о разделе продукции между ГК «Туркменнебит», PETRONAS Carigali и ADNOC XRG по блоку I открыло новый этап международного сотрудничества и подтвердило открытость Туркменистана к партнёрству с мировыми компаниями, обладающими передовыми технологиями.

Агажанов подчеркнул, что обновлённая законодательная база, упрощённые налоговые и таможенные условия, а также современные геолого-геофизические данные делают шельфовые проекты Туркменистана особенно привлекательными для инвестиций. Он пригласил зарубежные компании к участию в разработке приоритетных блоков, отметив, что такие проекты укрепляют статус страны как надёжного энергетического партнёра в регионе.

Глава «Туркменнебит» также отметил, что Туркменистан активно диверсифицирует свою энергетику, развивает нефтехимию и внедряет технологии цифровизации и искусственного интеллекта в производство. Эти шаги направлены на повышение эффективности, снижение углеродной нагрузки и переход к устойчивому энергетическому развитию.

Агажанов подчеркнул, что Туркменистан открыт для сотрудничества с международными инвесторами, технологическими компаниями и финансовыми институтами, а стратегическая цель — превратить энергетический потенциал страны в мост между традиционной и чистой энергетикой.